Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 640 test yapıldı ve 694 COVID-19 vakası tespit edildi.

Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 3,93 olarak gerçekleşerek 19 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pakistan’da 19 Şubat’ta COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,15 olarak kayda geçmişti.

Hükumet, 29 Haziran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası 31 Mart'ta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırmıştı.