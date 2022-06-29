Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da COVID-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Pakistan'da hükümet, COVID-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, COVID-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.
Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.
Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay COVID-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan’ın bu adımı, COVID-19 günlük vaka sayısının 500’ü aşmasının ardından geldi.
Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.
NCOC, COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart’ta kapatılmıştı.
Etiketler: Pakistan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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