Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, COVID-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.

Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay COVID-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan’ın bu adımı, COVID-19 günlük vaka sayısının 500’ü aşmasının ardından geldi.

Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.

NCOC, COVID-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart’ta kapatılmıştı.