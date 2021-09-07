Daily News’in derlediği bilgilere göre, ocak ayında Kolombiya’da keşfedilen COVID-19’un Mu varyantı, Hawaii ve Alaska dahil ABD’nin 49 eyaletinde tespit edildi.

Nebraska, yeni varyantın henüz kaydedilmediği tek eyalet oldu. Delta varyantından daha bulaşıcı ve aşılara direnme potansiyeline sahip olduğuna inanılan Mu varyantının 384 vaka ile en çok California eyaletinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

‘Mu’ daha fazla bulaşıcı

30 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü, Mu varyantının, diğer COVID-19 varyantlarının hepsinden daha bulaşıcı olma özelliğinden dolayı takibe alınması gerektiğini açıklamıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de sağlık yetkililerinin Mu varyantı üzerinde “yakın bir inceleme” sürdürdüklerini söylemişti.

İşçi Bayramı Kovid-19 vakalarını olumsuz etkiledi

Johns Hopkins Üniversitesine göre, ABD'de dün kutlanan İşçi Bayramı'nı da içine alan son bir haftada, Kovid-19 vakalarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300'den fazla arttığı belirtildi.