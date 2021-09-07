Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 762 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktı, 11 hasta ise hayatını kaybetti.

Vakalardan bin 598'i abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, bin 164'ü ise işgal altındaki Batı Şeria'da tespit edildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 23 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 388 bin 649'a yükseldi.

"Delta varyantı" endişesi

Aktif vaka sayısının 30 bine yaklaştığı Filistin'de hastalardan 64’ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da bine kadar gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.