Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da Omicron varyantı görüldü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Macaristan'da koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı.
Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller, M1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkede 2 kişide COVID-19'un Omicron varyantına rastlandığını söyledi.
Müller, hastalardan birinde hafif belirtiler görüldüğünü, diğerinin ise tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı.
Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 3 günde 16 bin 17 yeni vaka tespit edildi.
Bugüne kadar 1 milyon 198 bin 939 vakanın kaydedildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 455 artışla 36 bin 884'e yükseldi.
Etiketler: Macaristan Koronavirüs Omicron
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