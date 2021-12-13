Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA, Xinhua
Omicron varyantı Çin'de de görüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çin'de ilk kez, koronavirüsün Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandı.
Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, Tiencin'deki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.
Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Hastanın, COVID-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki COVID-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.
Etiketler: Çin Koronavirüs Omicron
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