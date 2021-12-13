Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Faik Cabro, ülkesinin resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, Belarus- Polonya sınırındaki Iraklıların durumuna dair bilgi verdi.

Cabro, bakanlıktan bir heyetin sınırda mahsur olan Iraklılar meselesini görüşmek üzere Polonya'ya gittiğini söyledi.

Belarus- Polonya sınırında 4 binden fazla Iraklı olduğunu kaydeden Cabro, bakanlığın, göçmenlerin ülkeye zorla getirilmelerinden değil gönüllü dönüşlerden yana olduğunu ifade etti.

Cabro, bakanlığın göçmenler konusunda Birleşmiş Milletlerle (BM) iletişimde olduğunu, kamplardaki Iraklıların çoğunun geri dönmeyi reddettiğini vurguladı.

Göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Avrupa'ya göç arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan aralarında Iraklıların da bulunduğu binlerce kişi, yaklaşık 3 aydır sınırda zor şartlar altında bekliyor.

Soğuk hava koşulları ve kötü beslenme nedeniyle iki ülke sınırında bekleyen en az 10 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor.