Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: Sky News
İngiltere'de Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm
[Temsili fotoğraf: AA]
İngiltere'de koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paddington'daki bir aşı merkezini ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, ülkede en az 1 kişinin Omicron varyantı nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Johnson, takviye aşıları yaptırma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Sajid Javid de Sky News'e yaptığı açıklamada, ülkede "10 civarında" kişinin Omicron varyantı nedeniyle hastanede olduğunu belirtmişti.
İngiltere'de Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vaka sayısı 3 bin 137'yi buldu.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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