İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paddington'daki bir aşı merkezini ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, ülkede en az 1 kişinin Omicron varyantı nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Johnson, takviye aşıları yaptırma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de Sky News'e yaptığı açıklamada, ülkede "10 civarında" kişinin Omicron varyantı nedeniyle hastanede olduğunu belirtmişti.

İngiltere'de Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vaka sayısı 3 bin 137'yi buldu.