İngiltere’nin Yunanistan’daki yeni Büyükelçisi Matthew Lodge, Yunan To Vima gazetesine konuştu.



İngiliz Büyükelçi'ye Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'in istikrarına bağlı olup olmadığı soruldu.

Lodge, bu soruya soruyla karşılık vererek "Türkiye’nin uzun vadede, Doğu Akdeniz’de istikrardan başka bir şey istediğini söyleyenlere gerçekten inanıyor muyuz?" dedi.

İngiliz Büyükelçi, Yunanistan’ın güvensizliği anladığını belirtti, "Ancak, Doğu Akdeniz’de barış ve refahın olmamasından, Ankara’nın uzun vadeli çıkarı bulunduğu görüşünü paylaşmıyorum" ifadelerini kullandı.

Diyalog vurgusu

Matthew Lodge, Türkiye ve Yunanistan arasında diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında yıllardır süren istişari görüşmelerde daha fazla ilerleme kaydedilemediğine dikkat çeken Büyükelçi, “Öyle sanıyorum ki büyük güvensizlik ve şüphecilik var” dedi.

İngiliz Büyükelçi, Kıbrıs sorununa da değindi; "Görüşmelerin tekrarlanması için Birleşmiş Milletler'in güven inşa etmesine yardımcı olacak yollar bulmalıyız" ifadesini kullandı.