Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü, 25 yaralı
[Harita: TRT haber]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da kontrolünü kaybeden şoför yolcu otobüsünü devirdi. Yaşanan kazada 18 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.
Morona Santiago kentinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi.
Yetkililer, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mescid-i Aksa muhafızı Şeyh Raid Salah serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz