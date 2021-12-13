Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da manastırda patlama
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'nın başkenti Moskova bölgesindeki manastırda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova bölgesinde bulunan Serpuhov kentindeki manastırda patlama oldu.
Patlayıcının 18 yaşındaki bir genç tarafından manastıra getirildiği öne sürüldü.
Moskova’nın güneyindeki bir manastıra bombalı saldırı düzenlendi. 12 kişinin yaralandığı Rusya’daki saldırının ayrıntılarını @trthaber muhabiri Eşref Yalınkılıçlı aktardı.https://t.co/qKPSdGi6Q3 pic.twitter.com/hUJpRiLoOo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 13, 2021
Olaya sebep olan kişinin hayatını kaybettiği, 7'si çocuk 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturmada "cinayete teşebbüs" ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: Rusya
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