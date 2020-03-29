Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Kaynak: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: koronavirüs İletişim Başkanlığı covid-19Son Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 21:57
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