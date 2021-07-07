Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1000 kişi üzerinde yapılan araştırmada, COVID-19'u atlatanların yaklaşık yüzde 30'unda 2 ya da 3 ay sonra şiddetli saç dökülmesi görüldü.

Günde 200-300 tel saç dökülebileceğini belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, bunun fizyolojik bir sebep olduğunu, hastalıktan sonraki 6 ve 7'nci aya kadar sürebildiğini söyledi.

Sevindirici olan ise saç kaybının çoğunlukla kalıcı olmaması. Dökülen saçların ortalama 8'inci aydan sonra çıkmaya başladığını dile getiren Kurlubay, "Burada amacımız dökülen saçların bir an önce ortaya çıkması ve bu süreci elimizden geldiğince kısaltmak" dedi.

Kellik, doğudan batıya farklılık gösterebiliyor

Saç dökülmesinden, koronavirüsten bağımsız olarak en çok erkekler şikayetçi. Kellik, Türkiye'nin doğusundan batısına da farklılık gösterebiliyor.

Türkiye'de 18 yaş üzerinde kellik problemi yaşayan erkek sayısının ortalama 9 milyon civarında olduğunu belirten Kurlubay, Türkiye'de doğudan batıya gidildiğinde dökülmenin bir tık arttığını ve batıdaki insanların daha çok dökülme problemi ile uğraştığını, saçlarına daha çok önem verdiğini dile getirdi.

Kadınlarda saç dökülmesi daha çok 50-60 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Saç kaybında genetik miras, stres, vitamin eksikliği gibi birçok sebep görülebiliyor.

Bu sebepler arasına artık koronavirüs de var.