Haber Giriş: Kaynak: AA
Kolombiya'da can kaybı 1045'e çıktı
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1045'e yükseldi.
Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 1045'e, vaka sayısı da 1521 artarak 33 bin 354'e ulaştı.
Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 12 bin 288 oldu.
Etiketler: Kolombiya koronavirüs Kolombiya Sağlık BakanlığıSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 03:17
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