Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin dünün verilerini de paylaştı.

Buna göre, bugün 52 bin 305 test yapıldı, 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 931 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 155 bin 349, vaka sayısı 166 bin 422, vefat sayısı 4 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 612, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 261, iyileşen hasta sayısı da 130 bin 852 oldu.

"Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım"

Bakan Koca, ayrıca Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay önce bugün 1424 olan yoğun bakım hasta sayımız yüzde 57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız yüzde 66, günlük vaka sayımızsa yüzde 48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. Tedbirlerle bu düşüşü daha da hızlandıralım."

"Planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız"

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Normal şartlara dönmediğimizi, planlı bir şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız." uyarısında bulunan Koca, tedbirlere uymanın kişilerin kendisine, devlete ve millete karşı bir ödev olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinin eski alışkanlıklara dönüş olmadığına, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceğine dikkati çeken Koca, AVM gibi kalabalık ortamlara gidildiğinde 3 saatten fazla kalınmamasını istedi.

Bakan Koca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

65 yaş üstü vatandaşların hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım bulunduğunu kaydeden Koca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına koltuk sayısından fazla kişinin alınmayacağını söyledi.

"Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını yatırdığımız hastalardı. Şimdi ise vaka başına yatırdığımız hasta oranı yüzde 2,31 yani o dönem olan vaka sayısında hastane yükü daha yoğundu." diyen Koca, İstanbul'da yeni açılan hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımının söz konusu olacağını açıkladı.

"Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferans yöntemiyle katıldığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısında yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonra da faaliyetini çeşitlendirmek isteyen, üretken yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı tüm politikalarla korumaya kararlı olduklarını vurgulayan Oktay, "İhracatta hızla normal seviyelerimize dönmek ve akabinde post Kovid-19 fırsatlarını değerlendirerek çok daha ötesine geçmek arzusundayız." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir." dedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele döneminde dört yeni finansman paketi açıklandığını anımsatan Çelik, "Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım." diye konuştu.

YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.

MEB, ehliyet kursu ve sınavlarında alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüs önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı.

Buna göre, kursiyerler ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek, kursiyerler eğitim alanlarına toplu halde götürülmeyecek.

Toplu götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık ve yelek gibi malzemeler kullandırılacak.

Otellerdeki "mini kulüpler ve kreşlere" ilişkin yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yayımlanan genelge uyarınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler, bundan böyle hijyen ve sağlık kurallarına göre hizmet verebilecek.

Çocukların oyun ve yemek masaları, bireysel oyun alanları varsa yatakları arası mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek, mini kulüpler, rezervasyonla çocukları kabul edebilecek.

Mini kulübe girişte, çocukların temassız ateş ölçümü yapılacak. Sık temizliği ve hijyeni mümkün olmayan pelüş oyuncaklar kaldırılacak.

Öte yandan hamam, sauna ve masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre hizmet verecek.

Mesleki yeterlilik sınavları yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarının dün itibarıyla yapılmaya başlandığını bildiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sınav merkezleri koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek." ifadelerini kullandı.

Başkentte sağlıkta normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Kovid-19 nedeniyle il genelinde yürütülen sağlık hizmetleri ve normalleşme döneminde hastanelerde uygulanacak tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede hastanelerdeki normalleşme sürecinde yarım saat arayla hasta alabileceklerini belirtti.

Gülüm, "Sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hasta kabulü yapacağız. Bu konuda Başkentlilerin azami gayret göstermesini rica ediyoruz." dedi.