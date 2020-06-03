İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda, bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülmenin hızlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde, Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu listede yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten R.Y. adlı terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 82'ye yükseldiği belirtildi.