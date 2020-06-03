İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplandığı belirtildi.

Valilik Lale Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Toplu Ulaşım Bilim Kurulu ve Ulaşım Destek Komisyonu Üyeleri, ilgili Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Hıfzıssıhha Meclisi Üyeleri, İETT ve Metro İstanbul yetkilileri katıldı.

Toplantıda koronavirüs pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında, yeni normal dönemde İstanbul’da alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıda, şu kararlar alındı:

Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınacak.

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.

Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınacak.

Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınacak.

Araçlara yolcu binişlerinde, maskesiz yolcu alınmayacak, tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulacak. Araçlar her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilecek. Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılacak.

Kurallara uymayanlar hakkında işlem başlatılacak

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.