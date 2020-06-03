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Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüşmesinde TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonda görüştü.
Görüşmede TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler ele alındı,
Ayrıca, Altun ile Satterfield görüşmesinde ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındı.
İletişim Başkanı Altun, telefon görüşmesinde, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD’de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ’nün hem de Suriye’de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğini belirtti.
Etiketler: son dakika Fahrettin Altun abdSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 17:57
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