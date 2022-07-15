Kanada Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Moderna firması tarafından yetişkinler için üretilen aşının, söz konusu yaş grubu bebeklere dörtte bir oranında uygulanacağı duyuruldu.

Moderna böylece, Kanada’da "6 aydan büyük ve 5 yaştan küçük çocuklar" için aşısı onaylanan ilk firma oldu.

Bu arada, Kanada Halk Sağlığı Ajansının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Kanıtların kapsamlı ve bağımsız bir bilimsel incelemesinden sonra, aşının 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda COVID-19'u önlemede güvenli ve etkili olduğunu belirledi." ifadesi kullanıldı.

Çocuklara nerede ve ne zaman verileceği eyaletler tarafından belirlenecek

Bakanlığın verdiği onay, COVID-19 aşısının uygunluğunu ülke genelindeki yaklaşık iki milyon çocuğa genişletiyor.

Bakanlık, aşının çocuklara nerede ve ne zaman verileceğinin eyaletler tarafından belirleneceğini, uygulamanın ilk iki dozun ardından dört hafta arayla ikincisinin verilmesi şeklinde olacağını duyurdu.

Bilimsel incelemede tespit edilen herhangi bir güvenlik endişesi olmadığı belirtilen bakanlık duyurusunda, en yaygın reaksiyonların, aşı bölgesinde ağrı, uyku hali ve iştahsızlık gibi diğer pediatrik aşılarda saptanan belirtiler olduğu kaydedildi.

ABD'de 267 bin çocuk aşılandı

Amerika Birleşik Devletleri de geçen ay Moderna ve Pfizer'in pediatrik COVID-19 aşılarını onaylamıştı. ABD’de 8 Temmuz itibarıyla bu yaş grubundaki 267 bin çocuk aşılandı.

Öte yandan, Pfizer firması da 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yönelik pediatrik COVID-19 aşısını haziranda Kanada Sağlık Bakanlığına onay için sunmuştu.

Kanada’da COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 4 milyon 4 bin 598 vaka kaydedildi. COVID-19 nedeniyle Kanada genelinde bugüne kadar toplam 43 bin 509 kişi hayatını kaybetti. Salgın nedeniyle başlatılan aşılama çalışmaları sonucu, ülke nüfusunun yüzde 93’ü en az 2 doz COVID-19 aşısı aldı.