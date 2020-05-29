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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Eczacı Odası, COVID-19 normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.
İstanbul Eczacı Odası, koronavirüs nedeniyle pazar günleri hariç 09.00-18.00 olan çalışma saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.
Normalleşme süreci kapsamında, İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak belirlendi.
Uygulama 1 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
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