Güney Kore ilk yerli üretim COVID-19 aşısına kullanım onayı verdi
Güney Kore, kendi geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanıma onay verdi.
Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, SK Bioscience ilaç şirketinin geliştirdiği "SKYCovione" adlı COVID-19 aşısının enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturmada AstraZeneca'dan daha etkili olduğu belirtildi.
Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanı Oh Yu-kyoung, söz konusu aşının kullanımına 18 yaş ve üstü kişiler için onay verildiğini belirterek, ülkesinin aşı geliştirme teknolojisini doğruladığına işaret etti.
DSÖ'den onay bekleniyor
Aşının 3 klinik aşamayı başarılı şekilde geçtiğini aktaran Oh, aşıların diğer ülkelere sağlanması için Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay beklendiğini ifade etti.
Ülkede, son 24 saatte 10 bin 437 COVID-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 537'ye ulaştı.
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