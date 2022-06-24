Dünyada ve Türkiye'de 2 yılı aşkın süredir etkili olan pandemide etkin aşılamanın da ortaya konulmasıyla vaka sayılarında hızlı düşüş yaşandı. COVID-19'a yakalananların sorularını cevaplamak ve gerektiğinde filyasyon ekiplerini de yönlendirmek için 2020 yılının ağustos ayında Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan COVID-19 Çağrı Merkezi'nde, vakalarla birlikte çağrı sayılarında da büyük düşüş oldu.

Pandeminin pik yaptığı dönemde 450 personel ile 7 gün 24 saat hizmet veren merkezde, şu an aktif olarak 75 kişi çalışıyor.

"İlk dönemlere göre oldukça basit ve hafif sorularla karşılaşıyoruz"

Pandemi döneminde çağrı merkezlerinin büyük işler başardığını kaydeden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı COVID-19 Çağrı Merkezi Koordinatörü Ebru Aydal, "Merkezimiz, pandeminin başından itibaren vatandaşlarımızın sorularına yanıt verebilmek için filyasyon ekiplerimize talepleri iletebilmek için kuruldu. İlk hizmet vermeye başladığımız dönemlerde, vaka sayılarının fazla olması sebebiyle günlük ortalama 10 bine kadar çağrı aldığımız zamanlar oldu. Vakaların düşmesi ve aşılamanın artmasıyla şu anda günlük ortalama aldığımız çağrı sayısı 100'e kadar düştü. Şu anda 75 personel ile hizmet veriyoruz. Şu andaki çağrılarımızın içeriklerini daha çok gribal enfeksiyon gösterdiğini söyleyen vatandaşlarımız oluşturuyor ya da zaman zaman rapor talepleri, evde izolasyonla ilgili soruları, temas konularıyla ilgili çağrılar alıyoruz. İlk dönemlere göre oldukça basit ve hafif sorularla karşılaşıyoruz" dedi.

"Filyasyon ekiplerinden kombiyi tamir etmelerini istemişlerdi"

COVID-19 Çağrı Merkezi çalışanlarından Eylem Ezgi Akkaya ise gelen çağrıların ilk zamanlara göre düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Vakaların pik yaptığı dönemlerde çağrı sayılarımız çok fazlaydı ve açıkçası bizim için de zorlayıcı bir süreçti; çünkü görüştüğümüz hastaların büyük bir bölümü çok ciddi sağlık sorunları yaşıyorlardı. Gerçekten bizim için de psikolojik olarak çok zorlayıcı bir süreçti ama vaka sayılarının azalmasıyla birlikte biraz daha sakin geçiyor. Normal gribal enfeksiyonu olan vakalarla muhatap oluyoruz.

Bugüne kadar unutamadığım 2 çağrı var, biri; bir hanımefendi arayıp, kedisinin COVID-19 olduğunu öngörerek vefat ettiğini söylemişti ve kendisinden de gribal semptomlar başladığı için temaslı olarak eklenmek istediğini ve evine ekibin gönderilip, kendisinden test almasını istemişti. 2'nci olarak rastladığım değişik vaka ise COVID-19 hastası bir ailemiz tarafından arandık. Ailenin tamamı pozitifti. Kombi arızası dolayısıyla soğukta kaldıklarını ve bu anlamda dışarı çıkıp, arızayı giderecek bir hizmeti çağıramayacaklarını, bundan dolayı da filyasyon ekiplerinin eve gelerek kombiyi tamir etmelerini istemişlerdi"