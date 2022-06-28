Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 07:28Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Pekin'deki "sıfır vaka" stratejisinde 5 yıl vurgusu karışıklığa yol açtı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin'in başkenti Pekin'de, koronavirüse karşı gelecek 5 yıl boyunca "sıfır vaka" stratejisinin uygulanacağına dair paylaşılan ve daha sonra kaldırılan bilgilendirme mesajı alarma yol açtı.
Pazartesi günü yayımlanan ve Çin Komünist Partisi Pekin Sekreteri Cai Qi'ye atfedilen bir bildiride, gelecek 5 yıl için başkent Pekin'de salgını önleme ve kontrol mekanizmasının aralıksız sürdürüleceği bilgisi yer aldı.
İlk olarak Beijing Daily tarafından paylaşılan ve ardından diğer medya kanallarında yer alan bildiri, sosyal medyaya da yayıldı. Ancak daha sonra yayınlardan "5 yıl" ibaresi kaldırıldı ve Weibo'daki ilgili etiket silindi.
Yetkililer 5 yıl referansına dair açıklamada bulunmazken, bazı gözlemciler, söz konusu periyodun resmi bilgilendirmelerde genel olarak kullanıldığını ve Beijing Daily tarafından hataen metne eklendiğini öne sürdü.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Almanya sömürge döneminde Afrika'dan aldığı eserleri iade edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz