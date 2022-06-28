Pazartesi günü yayımlanan ve Çin Komünist Partisi Pekin Sekreteri Cai Qi'ye atfedilen bir bildiride, gelecek 5 yıl için başkent Pekin'de salgını önleme ve kontrol mekanizmasının aralıksız sürdürüleceği bilgisi yer aldı.

İlk olarak Beijing Daily tarafından paylaşılan ve ardından diğer medya kanallarında yer alan bildiri, sosyal medyaya da yayıldı. Ancak daha sonra yayınlardan "5 yıl" ibaresi kaldırıldı ve Weibo'daki ilgili etiket silindi.

Yetkililer 5 yıl referansına dair açıklamada bulunmazken, bazı gözlemciler, söz konusu periyodun resmi bilgilendirmelerde genel olarak kullanıldığını ve Beijing Daily tarafından hataen metne eklendiğini öne sürdü.