Fas Eğitim Bakanlığı devlet, özel ve yabancı okullarda eğitim gören 12-17 yaş aralığındaki 3 milyondan fazla öğrenciye COVID-19 aşılama sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Öğrencilerin aşılanması için 419 aşılama merkezinin faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada uygulamanın “ebeveyn izni” şartıyla yapılacağı duyuruldu.

Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 36 milyon nüfuslu ülkede bu güne kadar 18 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.

İyileşenlerin sayısı 788 bine yaklaştı

Fas’ta açıklanan son verilere göre, 856 bin 49 kişinin testi pozitif çıktı. 12 bin 540 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 787 bin 794’e yükseldi.