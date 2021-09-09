Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
EMA değerlendirmedeki aşılar için yıl sonunu işaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi EMA, koronavirüse karşı geliştirilen ve henüz onay değerlendirmesinde olan aşılar hakkında yıl sonu veya gelecek yıl başında sonuca varılabileceğini açıkladı.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, şu anda onay almış 4 aşının dışında Novavax, Curevac, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onay için değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlattı.
Cavaleri, "Bu aşıların en azından çoğunluğu için bu yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başında olası bir sonuca doğru ilerleyebileceğimize inanıyoruz" dedi. Cavaleri, nihai onayın verilebilmesi için bazı verilerin gerekliliğini vurguladı.
AB'de şu anda onay almış aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirildi.
Etiketler: Avrupa Birliği Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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