Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, düzenlediği basın toplantısında, şu anda onay almış 4 aşının dışında Novavax, Curevac, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onay için değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlattı.

Cavaleri, "Bu aşıların en azından çoğunluğu için bu yıl sonuna doğru veya gelecek yıl başında olası bir sonuca doğru ilerleyebileceğimize inanıyoruz" dedi. Cavaleri, nihai onayın verilebilmesi için bazı verilerin gerekliliğini vurguladı.

AB'de şu anda onay almış aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirildi.