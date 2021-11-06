Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 8 bin 14'e yükseldi.

ABD, 47 milyon 280 bin 449 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi; 34 milyon 344 bin 87 ile Hindistan, 21 milyon 862 bin 458 ile Brezilya, 9 milyon 241 bin 916 ile İngiltere, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 178 bin 901 ile Türkiye, 7 milyon 199 bin 332 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 295 bin 260 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Can kaybı 5 milyon 57 bini aştı

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 57 bin 149 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 226 milyon 333 bin 150 kişiye ulaştı.

18 milyon 617 bin 715 COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.