Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı bin 188 artarak 245 bin 635’e, iyileşenlerin sayısı 29 bin 201 artışla 7 milyon 535 bin 172'ye ulaştı.

Son 24 saatte 41 bin 335 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedilirken, toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a ulaştı.

Vaka sayılarında artış

Ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 1 Eylül’de 18 bin 368 olan günlük vaka sayıları artmaya başlamış, 18 Eylül’de 20 bin 329 günlük vaka sayısı ile hızla yükselişe geçmişti.

1 Ekim’de ülkede günlük vaka sayısı 24 bin 552, 10 Ekim’de 28 bin 647, 20 Ekim’de 34 bin 73, 25 Ekim’de 37 bin 930 olarak açıklanmıştı.

Ülkede 28 Ekim’de günlük vakaların 40 bin 96’ya çıkmasıyla salgın vakaları yeni bir seviyeye ulaşmıştı.

Başkentteki durum nasıl?

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 880 artarak 1 milyon 856 bin 649'a çıktı. Şehirde 98 kişinin daha virüs yüzünden yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 31 bin 919'a yükseldi. Moskova’daki vaka sayısı dün 6 bin 407 olmuş, 93 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirde vakalardaki artışın stabil hale geldiğini duyurmuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün, ülkede Belgorod, Saratov, Tümen, Çelyabinsk, Yaroslavl, Magadan, Krasnoyarsk bölgeleri, Tataristan, Tuva ve Çuvaş cumhuriyetlerinde salgın durumunun zorlaştığını açıklamıştı.

Tedbirlerin sıkılaştırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Ekim'de ülke genelinde COVID-19 salgınına karşı önlemlerin sıkılaştırılması talimatı vermişti.

Putin’in kararıyla federatif bölgelerde salgın durumuna göre 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edilmişti. Bölge yönetimlerinin 7 Kasım’dan sonra söz konusu izinleri uzatabilmesine olanak sağlanmıştı.

Kafelere, devlet kuruluşlarına, restoranlare girilte QR kod uygulaması

Salgında vakaların artmasına rağmen pek çok federatif bölge, 7 Kasım’dan itibaren normal çalışma düzenine hijyen önlemleri çerçevesinde geri dönülmesi kararı aldı.

Diğer yandan ülkenin bölgelerinde salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınmıştı. Durumu kötüleşen bölgelerde, kalabalık mekanlara, devlet kuruluşlarına, kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği mekanlara, restoran ve kafelere girişlerde COVID-19 aşısı olanlara verilen barkod uygulaması (QR kod) devreye sokulmuştu.

Aşılamayı teşvik için çekilişler yapılıyor

Yaklaşık 145 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 Kasım’a kadar 60 milyondan fazla kişi COVID-19'a karşı tam aşılandı.

Aşılama hızının beklenenden yavaş olmasını değerlendiren Rusya hükümeti, “aşılanan 2 bin vatandaşa çekiliş ile 100 bin ruble” (yaklaşık bin 400 dolar) kampanyasını 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldı.

Hükümetin kararına benzer olarak başta Moskova’da olmak üzere ülkedeki değişik bölgelerde de aşılananlara teşvik olması amacıyla çekilişle konut, kömür, araba, mikrodalga fırın, spor salonu aboneliği gibi ödüller veriliyor.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, dün 1192 kişi yaşamını yitirmiş ve 40 bin 735 vaka kayıtlara geçmişti.