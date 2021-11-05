Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, ülke basınında Biden'ın Avrupa ziyareti ekibinden bir kişide COVID-19 çıktığı iddialarını doğruladı.

Jean-Pierre,Söz konusu kişinin testinin, gezinin bitimine yakın İskoçya’nın Glasgow kentindeki iklim zirvesi sırasında pozitif çıktığını söyledi.

Biden ile yakın temasta olanların isimleri açıklanıyor

Yardımcı Pierre, "Pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirtisi yoktu. Günlük rutin testinde virüs tespit edildi. Bu kişinin Biden ile yakın teması yoktu ve karantinasını tamamlamak üzere İskoçya’da kaldı." dedi.

COVID-19'a yakalanan personelin ismini paylaşmaktan kaçınan Jean-Pierre, sadece Biden ile yakın teması bulunan kişilerin testinin "pozitif" çıkması durumunda isimlerinin açıklandığını vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü de COVID-19’a yakalanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde Avrupa ziyareti yapmış, Roma’daki G-20 ve Glasgow’daki iklim zirvelerine katılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 30 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, ailesinden birinde COVID-19 çıkması nedeniyle Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını ve 30 Ekim’de kendi testinin de "pozitif" çıktığını duyurmuştu.