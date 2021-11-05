Bağdat'ta Yeşil Bölge'de arbede: 125 yaralı
Irak'ta parlamento seçiminin sonuçlarını protesto eden Şii gruplarla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Irak Sağlık Bakanlığı ise 125 kişinin yaralandığını duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir Meydanı karıştı. Cuma namazı sonrası önünde toplanan yüzlerce Şii, "güvenli alan" olarak da bilinen Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.
Tahrir Meydanı'na çıkan yolar ulaşıma kapatılırken, göstericiler güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.
125 kişi yaralandı
Olayların büyümesi üzerine, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi ve havaya ateş açıldı.
Irak Sağlık Bakanlığı, gösterilerde 125 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlardan 27'sinin sivil, diğerlerinin ise güvenlik görevlisi olduğunu duyuruldu.
Yerel kaynaklar ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Başbakan Kazımi göstericilerle bir araya geldi
Başbakan Mustafa El Kazımi bazı göstericilerle bir araya gelerek, göstericilerin taleplerini dinledi.
Irak Başbakanı, göstericilere sakin olmaları çağrısında bulundu.
Seçim sonuçlarına itiraz
10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde İran'a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca Şii gruplar seçim sonuçlarına itiraz etti.
Fetih grubu, bazı Şii milisler ve destekçileri, günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.
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