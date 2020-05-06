COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 242 bin 418 kişi, hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (200 bin 628), İspanya (154 bin 718), Almanya (135 bin 100), İtalya (85 bin 231), İran (80 bin 475) ve Çin (77 bin 911) oldu.

Türkiye'de de COVID-19'dan iyileşen hasta sayısı 73 bin 285'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 3 milyon 727 bin 899'a ulaşırken, virüs nedeniyle 258 bin 342 kişi hayatını kaybetti.