Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da 633 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 633 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 633 artışla 7 bin 921'e, vaka sayısı da 9 bin 493 artarak 114 bin 715'e yükseldi.
Ülkede 48 bin 221 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1579 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya can kaybı vaka sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 03:51
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