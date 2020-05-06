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Almanya'da ölü sayısı 6 bin 996'ya ulaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 6 bin 996'ya ulaştı.
Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 947 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Almanya genelinde vaka sayısı 164 bin 807'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 165 artarak, 6 bin 996'ya ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 3 milyon 727 bin 802'ye yükseldi.
Etiketler: almanya koronavirüs can kaybı vaka sayısı robert koch enstitüsüSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:23
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