DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığını açıkladı.

Bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı hala belirsiz...

Daha fazla veriye ihtiyaç var

Örgüt, Omicron'un tespit edildikten kısa bir süre sonra endişe verici bir varyant olduğunu ve neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala bir çok şeyin bilinmediğini belirtmişti:

"Omicron'un şiddet profilini ve ciddiyetini aşı ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var"