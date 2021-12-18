Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
DSÖ'den Omicron uyarısı: Vaka sayısı 3 günde 2 katına çıktı
[Fotoğraf:Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve görüldüğü ülkelerde vaka sayısının 1,5 ila 3 gün içinde iki katına çıktığını açıkladı.
DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde nüfus bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığını açıkladı.
Bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığı hala belirsiz...
Daha fazla veriye ihtiyaç var
Örgüt, Omicron'un tespit edildikten kısa bir süre sonra endişe verici bir varyant olduğunu ve neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala bir çok şeyin bilinmediğini belirtmişti:
"Omicron'un şiddet profilini ve ciddiyetini aşı ve önceden var olan bağışıklıktan nasıl etkilendiğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç var"
Etiketler: Aşı Omicron Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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