Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin Bolu'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği kaydedildi.

Bolu'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarılan açıklamada, "DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente çok önemli yatırımlar yaptık. Bolu şehir merkezine yıllık 20,50 milyon metreküp içme suyu sağladık. 307 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 8 bin 460 dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 5,5 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. 38 derenin ıslahını tamamladık." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bir sulama tesisinin inşaasının 2020 yılında da devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Bolu'nun bereketli topraklarına 13 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz. Bolu'nun su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek gayesiyle Bolu'ya bugüne kadar 3 baraj ve 1 gölet yaptık. 3 adet barajın (Tekke Barajı, Hasanlar Barajı ve Dedeler Barajı) inşaat çalışmaları devam ediyor. DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri (isale hatları, arıtma tesisleri vb.) ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması. Tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır."

Yapılan çalışmaların sonucunda Bolu şehir merkezine yıllık toplam 20,50 milyon metreküp içme suyunun temin edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca 1 adet içme suyu tesisi (Karadere İçmesuyu Tesisi) inşaat çalışmaları devam etmekte, 2 adet içme suyu tesisi (Tekke Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi, Tekke Barajı İçmesuyu Tesisleri) projeleri hazır olmakla birlikte Tekke Barajı inşaatının tamamlanması ile yapım aşamasına geçilecektir. Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. Bolu için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 38 adet dere ıslah tesisi yaparak Bolu şehir merkezi ve 40 meskun mahal, bin 350 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 3 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir."