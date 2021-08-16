Çin'de yapılan bir araştırmaya göre Delta varyantının bulaşıcılığı bin kat daha fazla. Virüs yükü de... Varyant ağustos ayında ABD'deki vakaların yüzde 87’sinden sorumlu. Varyanta karşı daha fazla antikor ve daha uzun süreli koruyuculuk gerekiyor. Bu noktada mRNA aşıları ön plana çıkıyor. Birçok ülke ikinci ve üçüncü doz için mRNA temelli aşıları öneriyor. Bu konuda dünyada yapılan araştırmalar dikkat çekiyor.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) 102 bin kişi üzerinde yapılan araştırmasına göre, çift doz mRNA aşısı olanların enfeksiyona yakalanma oranı binde 1 civarında. 102 bin kişinin sadece binde biri enfeksiyona yakalanırken, tek bir ölüm yaşandı. Ülkedeki 24 eyaletten alınan COVID-19 vaka sayıları, aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığını gösteriyor. Araştırmaya göre, iki doz aşılanmış bir kişinin ağır hastalanma ihtimali, elektrik çarpması ihtimali kadar düşük.

Son CDC raporuna göre ise 26 Temmuz'dan bu yana 163 milyon tam aşılı insan arasında hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan sadece 6 bin 587 yeni enfeksiyon raporu olduğunu gösteriyor. Yani yüzde 0,01'den daha az...

Aşı olmayanlar virüsü daha çok yayıyor

Uzmanlara göre COVID-19 artık ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıyor. Ancak sadece aşı olanlar için... Aşılanmamış bir kişinin hastalığa yakalanma riski aşılanan bir kişiye oranla 20 kat fazla... Aynı zamanda araştırmalar gösteriyor ki, aşı olmayanlar virüsü daha çok yayıyor.

İki doz mRNA aşısı olanların virüsü yayma oranının yüzde 5 civarında olduğu düşünülüyor. İki doz aşılı olup hastalığa yakalanma oranları ise Türkiye'de yüzde 5'ten, ABD'de yüzde 3'ten daha az... Yalnızca tek doz mRNA aşısı koruyuculuğu ise yeterli görülmüyor.

Aşı pasaportu Kanada'nın bir şehrinde uygulamaya geçiyor

Ülkeler okulların ve işletmelerin açılması için aşılama oranını artıracak değişik kampanyalara imza atıyor. Kanada'nın Quebec şehrinde sadece aşı olanlara yönelik yüklü para ödüllü piyango çekilişi düzenlenmesine karar verildi. Şehirde 1 Eylül'den itibaren aşı pasaportu da devreye girecek.

BioNTech aşısına tam ruhsat geliyor

Aşıyla ilgili son bir bilgi; Türkiye'de de kullanılan Almanya menşeli koronavirüs aşısı, 6 Eylül'e kadar ABD ilaç kurumu FDA'dan tam onay alacak. Böylece aşılara yöneltilen "tam ruhsat almamış" eleştirisi rafa kalkacak Koronavirüs aşıları, salgın nedeniyle FDA'nın acil kullanım izni ile uygulanıyor. Dünyada her gün 40 milyon dozdan fazla aşı yapılıyor.

