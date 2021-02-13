ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı araştırmada çift maske takarak burun ve ağzın tamamen kapatılmasıyla koronavirüs partiküllerinin geçişinin yüzde 92,5 oranında engellenebildiği anlaşıldı.

Çift maske iyi bir önlem

Tek kullanımlık cerrahi maskelerin yüze çok düzgün bir şekilde oturmadığı ve boşluklardan partiküllerin girebildiği vurgulanan araştırmada, yüze oturan kumaş maskelerin tek kullanımlık olanların üzerine takılmasıyla koronavirüse karşı korumanın çok daha iyi sağlandığı vurgulandı.

İki tarafından düğüm atılan maske, partiküllerin geçişini engelliyor

Çift maskenin yanı sıra maske ipinin düğümlenmesinin de partiküllerin geçişini engellemede önemli rol oynadığına işaret edilen çalışmada maske kenarlarını içe doğru katlayarak, kulak halkası iplerinin kumaşa yakın bir noktada düğümlenmesinin de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, iki tarafından düğüm atılmış bir maske, partiküllerin yüzde 63'ünün geçişini engelliyor. Düğüm atılmamış maskelerde bu oran, yüzde 42'ye kadar düşüyor.

