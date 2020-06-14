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Cezayir 19 vilayette sokağa çıkma yasağını kaldırdı
Cezayir hükümeti yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını 19 vilayette kaldırdığını duyurdu.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması için ikinci merhaleye geçileceği belirtildi.
Ayrıca, 29 vilayette kısmi sokağa çıkma yasağı saat 20.00 ile 05.00 arasında uygulanmaya devam edileceği kaydedildi.
Açıklamaya göre, kısmi yasağın uygulanacağı kentler arasında başkent Cezayir ve Vahran da bulunuyor.
Memur ve özel şirket çalışanlarına verilen mecburi izinlerin ulaştırma ve sağlık şartlarının yerine getirilmesi durumunda kaldırıldığı duyuruldu. Alınan hükümet kararında bazı sektörlerde faaliyetlerin başlatılabileceği ifade edildi.
Cezayir'de resmi verilere göre 10 bin 810 kişi COVID-19'a yakalanırken, bunlardan 760'ı hayatını kaybetti, 7 bin 420 kişi de iyileşti.
Etiketler: cezayir koronavirüs vaka sayısı sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 06:56
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