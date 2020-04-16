Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da son 24 saatte 204 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs covid-19 vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 00:59
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