Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da Covid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 67'ye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Münih, Stuttgart ve Baden Baden bölgelerinde 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 67'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 133 bin 500'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 579'a çıktı.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 00:35
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