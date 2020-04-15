Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Milli Savunma Bakanlığı, patlamada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ''Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz'' ifadeleri kullanıldı.



Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı'nda görevli Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın şehit olduğu bildirildi.