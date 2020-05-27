Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da can kaybı 24 bin 512'ye yükseldi
Brezilya'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Breziya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1039 artarak 24 bin 512'ye yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı 16 bin 324 artışla 391 bin 222'ye ulaştı.
COVID-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: son dakika Brezilya can kaybı koronavirüsSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:58
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