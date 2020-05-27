Haber Giriş: Kaynak: AA
Zimbabve'de yasakları ihlal eden 40 binden fazla kişiye gözaltı
[Harita: TRT Haber]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.
Ulusal basında çıkan haberlerde, ülke genelinde COVID-19 önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındı belirtildi.
Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
Zimbabve'de COVID-19'u önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.
Ülkede şimdiye kadar 56 COVID-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Zimbabve koronavirüs yasakları gözaltıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 04:08
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