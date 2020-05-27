Haber Giriş: Kaynak: AA
Peru'da son 24 saatte 159 kişi öldü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 159 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 788'e çıktı, vaka sayısı ise 5 bin 772 artarak 129 bin 751'e ulaştı.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük vaka kayda geçti.
Salgından iyileşenlerin sayısı da 52 bin 906'ya yükseldi.
Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Peru koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:40
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