Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 797'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 789 kişide daha Covid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 18 bin 756'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 27 olduğu ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Covid-19 sebebiyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 617'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, son 24 saatte 194 kişide daha virüs tespit edildiğini böylece vaka sayısının 8 bin 6372'ye yükseldiğini, 4 bin 918 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 6 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucu Covid-19 kaynaklı can kaybının 169'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 216 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 4 bin 632'ye çıktığı, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 811 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 718'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bugün yeni ölüm vakasının kayda geçmediği, iyileşen hasta sayısının ise 459 olduğu aktarıldı.

Ürdün makamları, toplam vefat sayısını en son 9 olarak duyurmuştu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 77'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı vefat sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 48 olarak paylaşıldı.