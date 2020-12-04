Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'tan sonra başlayacak aşılamada önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü, ikinci sırada riskli iş gruplarında çalışanlar, üçüncü sırada 50 yaş altı ve en az bir kronik rahatsızlığı olanlar, son aşamada da üç grubun dışında kalan tüm bireylerin aşılanacağını açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, daha önce yapılan değerlendirmelerin aksine, günlük yaşamda aktif olan genç kesimin 65 yaş üstü ve riskli grupların ardından aşılanmasını öngören aşı planlamasının nasıl yapıldığını anlattı.

“Şu an hastalığı daha iyi tanıyoruz”

Prof. Dr. İlhan, salgının çok dinamik bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bu açıdan baktığımızda şu an toplumun tamamına salgın yayılmış olsa da şunu görüyoruz ki salgında 6 aylık süreç tamamlandıktan sonra bir değerlendirme yapılıyor. 9 ayı tamamladık ve yine aynı değerlendirme yapıldı. 1 haftadır da Bilim Kurulu aşılama üzerinde çalışıyor. En son yapılan değerlendirmede özellikle vefatların çok olduğu, hastalıktan en çok etkilenen grupların ilk başta aşılanmasının uygun olacağı konusunda görüş birliği söz konusu oldu” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, şu an hastalığın daha iyi tanındığını belirterek, hastalıktan kimlerin daha çok etkilendiğini, kimlerin daha çok hayatını kaybettiğini bildiklerini ifade etti.

İlhan, “Öncelikle salgından en çok etkilenen kişilerin aşılanması stratejisinin doğru olacağına karar verildi. Böyle bir uygulama yapılacak. Dünyada da zaten böyle bir yaklaşım var. Az bir ülke öncelikle daha sağlıklı, dışarıda olanlara aşılama yaparken, ülkelerin pek çoğu özellikle Avrupa ülkeleri daha çok hastalıktan etkilenecek kişilere aşı yapıyor. Türkiye'de de böyle bir strateji benimsendi" şeklinde konuştu.

“Aşıyı önce en çok etkilenenler, sonra bulaştıranlar olacak”

Prof. Dr. İlhan, bir aşı ile ilgili planlamanın yapılabilmesi için aşı ile ilgili önce eldeki aşı miktarı, yeterliliği ve kaç doz yapılacağının önemli olduğunun altını çizdi.

İlhan, "Türkiye'de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakım evi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlar söz konusu olabilir."

"Son aşamada tüm bireyler aşı olacak"

Aşı uygulama stratejisinde son aşamada tüm bireylerin aşılanacağını belirten Bilim Kurulu Üyesi İlhan, "Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar, yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar söz konusu olacak. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek. En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayan kişiler, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olan kişiler, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu" dedi.

“Yerli aşının gelmesiyle elimiz rahatlayacak”

Prof. Dr. İlhan, aralık ayı içerisinde sürecin başlayacağını, ocak, şubat, mart ayında da devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle beraber elimiz rahatlayacak. Böylelikle toplumun tamamına ulaşmak amaçlanıyor. Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Yüzde yüze yakın çocuk felci, Hepatit B, difteri, boğmaca, tetanos aşılarını yaptığımız için burada bir sorun yok. Aşının tedariki ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz.”

"Herkes sıralama dahilinde aşılanacak"

Aşılamanın hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılacağına dikkat çeken Prof. İlhan, “Tanımlanmış zaman dilimlerinde tanımlanmış gruplara grup halinde aşılama yapılacak. Tanımlanan zaman dilimi Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alacak. Ne zaman kim tarafından aşılanacağı, nerede aşılanacağı duyurulacak. Vatandaşlarımız buralara başvurarak aşılarını yaptırabilecek. Şimdiden hemen herkes aşı olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Herkesin bir sıralama dahilinde aşılanacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.