Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 800 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 800 bin 872'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplamda virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 803'e çıktı.
COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 400 artışla 800 bin 872'ye ulaştı.
Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 739 bin 367'si iyileşti.
Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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