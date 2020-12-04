Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplamda virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 803'e çıktı.

COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 400 artışla 800 bin 872'ye ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 739 bin 367'si iyileşti.

Afrika kıtasında COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 200 bini geçti.