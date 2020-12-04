Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 04:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da polisten yaşlı kadına şiddet
Almanya'da son zamanlarda arttan polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Alman polisi, sokakta bisikletiyle yürüyen evsiz yaşlı bir kadına şiddet uyguladı. Polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Meschede kasabasında, polis, evsiz yaşlı bir kadını önce durdurdu, sonra da bisikletini defalarca tekmeleyerek yere düşürdü.
Polis şiddetine maruz kalan evsiz kadın, uzun süre yerden kalkamadı.
Polis hakkında ön soruşturma
O anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca, polis büyük tepki aldı.
Meschede Polis Teşkilatı tepki üzerine, olayı gerçekleştiren polis hakkında ön soruşturma başlattığını açıkladı.
Etiketler: Almanya
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