Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Kabiru Daura, Kano-Garko kara yolundaki Dakare köyünde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Daura, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısı yaptı.