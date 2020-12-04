Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 03:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da iki otobüs çarpıştı: 13 ölü, 7 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Kabiru Daura, Kano-Garko kara yolundaki Dakare köyünde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.
Kazada 13 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Daura, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısı yaptı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 04:33
- 04:18
- 04:05
- 03:56
- 03:48
Sıradaki Haber
ABD'den Facebook'a 'ayrımcılık' davası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz