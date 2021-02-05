Konya'da, babası Mehmet Güney'i koronavirüs nedeniyle kaybeden, Numune Hastanesi'ndeki pandemi servisinde görevli hemşire Ayşegül Güney, hastaların virüse yenik düşmemesi için mücadele ediyor.

Numune Hastanesi'nde çalışan hemşire Ayşegül Güney'in babası Mehmet Güney kronik hastalıkları nedeniyle hastaneye gidip gelirken koronavirüs kaptı ve hayatını kaybetti. Aynı dönemde hastalığa yakalanan annesi Gülsen Güney de tedavi sonucu iyileşti.

Tedavi gören hastalar arasında babası yaşında kişileri görünce etkilendiğini söyleyen Ayşegül Hemşire koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda herkesi uyardı:

''Hastalara müdahale ederken babam aklıma geliyor ve kendilerini uyarıyorum. Burada tedavi gören hastalardan vefat edip babamın yaşında olan varsa daha çok etkileniyorum. Hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına lütfen uyalım.”