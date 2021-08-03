Kimi yanlış bilgilere inanıyor kimi 'nasıl olsa olurum' düşüncesiyle aşı olmayı erteliyor. Bunun bedeli ise çok ağır oluyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 174 hasta koronavirüs tedavisi görüyor. Yoğun bakımda tedavi gören hastalar çok genç yaşta olan ve aşıyı ihmal eden hastalardan oluşuyor.

"Yalan yayınlardan etkileniyorsunuz"

Hakan Ferit Erdal 38 yaşında, güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Kurban Bayramı sonrası hastalığa yakalandı.

İnternette dolaşan yanlış bilgilere inandı, aşı yaptırmadı. Hastaneden çıkınca, sırası geldiğinde aşı yaptırmak ilk işi olacak.

Aşı olmadığı için çok pişman olduğunu dile getiren Erdal, "Bir çevre baskısı var. Kimi ol diyor kimi olma diyor. Yalan yayınlardan etkileniyorsunuz. İnternette aşı olanlar bir sene sonra şöyle olacak böyle olacak, bir muammaya kalıyorsunuz. O yüzden olmadım" dedi.

"10 gündür hayatımın en zor zamanını geçirdim"

Din görevlisi Zekeriya Atabey ise henüz 30 yaşında. O da aşı olmayı ihmal edenlerden.

Tedbirlere uyduğunu ama aşı olmayı ertelediğini söylüyor.

Hastalığa 10 gün önce yakalanan Atabey, 4 gündür hastanede tedavi görüyor.

Atabey, "Ecdadın dediği gibi 'ihmal etme ki imha olursun.' sonra işte sonuç böyle oluyor. Aman dikkat etsinler ne genci ne yaşlısı fark etmiyor 10 gündür hayatımın en zor zamanını geçirdim" ifadelerini kullandı.

Aşı olmayanlara mesajları var

Her ikisi de aşının kıymetini hastaneye yatınca anladı. Aşı olmayanlara ise önemli mesajları var.

Hakan Ferit Erdal, "Dışarıda sağlığı olan varsa gitsin aşısını yaptırsın. Şuraya yattıktan sonra iş işten geçiyor, hastalık öyle bir hastalık ki bir saat düzeliyorsunuz 23 saat kötü kalıyorsunuz" dedi.

"Gencim, bana bir şey olmaz" dediğini, ama hastalığa yakalandığını belirten Atabey de, "Bir an önce aşıysa aşı, devlet ne diyorsa mutlaka yerine getirsinler. İhmal etmek insanı bu hale getiriyor." ifadelerini kullandı.